Malatya'da Otomobil Yangını

Malatya'da seyir halindeki bir otomobilde başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ Karayolunda Bulgurlu Mahallesi mevkiinde bir otomobilde dumanlar yükselmeye başlayınca sürücü aracı durdurarak hemen dışarı çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan araçtaki yangın bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, hurdaya dönen araç çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı. - MALATYA