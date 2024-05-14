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Malatya'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Kişi Ağır Yaralandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil yaklaşık 140 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü ve bir yolcu ağır yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin 140 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Seyituşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atalar Mahallesi istikametinden gelen H.B. (52) yönetimindeki 44 NF 904 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 140 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan C.B. (88) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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