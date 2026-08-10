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Malatya'da Otomobil 20 Metrelik Çukura Düştü: 3 Yaralı

Malatya'da Otomobil 20 Metrelik Çukura Düştü: 3 Yaralı
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Malatya-Adıyaman karayolunun Doğanşehir ilçesi Güzelköy mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki yaklaşık 20 metrelik çukura düşerek tütün tarlasına savruldu. Kazada sürücü D.Ç. ile yolcular G.Ç.B. ve N.A.Ç. yaralandı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki yaklaşık 20 metrelik çukura düşerek tütün tarlasına savrulması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, 13. 45 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolunun Doğanşehir ilçesi Güzelköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Ç. (53) yönetimindeki 44 ADH 729 plakalı otomobil, Malatya'dan Adıyaman istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil, yolun sağında bulunan yaklaşık 20 metrelik çukura düşerek tütün tarlasına savruldu.

Kazada sürücü D.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan G.Ç.B. (52) ve N.A.Ç. (9) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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