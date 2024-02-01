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Malatya'da Otomobil Refüje Çarptı: 1 Yaralı

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Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 06.50 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Niyazi Mısri cami karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan A.Ç idaresindeki 44 FN 191 plakalı Tofaş marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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