Malatya'da otomobil köprü korkuluklarına çarptı: 2 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil köprü korkuluklarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havaalanı istikametine seyir halinde olan A.Ö. (20) idaresindeki 44 AG 828 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.Ö. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA