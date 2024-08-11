Üye Girişi
Haberler

Malatya'da otomobil köprü korkuluklarına çarptı: 2 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil köprü korkuluklarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil köprü korkuluklarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havaalanı istikametine seyir halinde olan A.Ö. (20) idaresindeki 44 AG 828 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.Ö. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akçadağ malatya Malatya Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Muratpaşa, Alanya 12-13 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 12-13 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım 12-13 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi! Sincan, Polatlı, Çankaya 12-13 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Ağustos Samsunspor Beşiktaş maçı nereden izlenir? 12 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos başak, kova, aslan burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Resmi Gazete bugün (11 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef Nigar eleme adayı mı? 10 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Nafia Kuş Aydın kimdir? Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu! Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Ağustos Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Oğuzhan Alpdoğan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagramı neden kapatıldı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaç tane madalya kazandı? Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye kaçıncı sırada? FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı yayın! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç özeti! MASTERCHEF KEŞKEK TARİFİ | Keşkek tarifi nedir, malzemeleri neler? Keşkek hangi yöreye ait? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç kadrosunda kimler var? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki!
title