Malatya'da Otomobil Kazası: Araç Alev Aldı

Malatya'da Otomobil Kazası: Araç Alev Aldı
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Malatya'da kontrolden çıkan bir otomobil, önce başka bir araca sonra site duvarına çarptı. Kaza sonucunda araç alev aldı, fakat yaralanan olmadı. Yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Önce otomobile sonra duvara çarpan araç alev aldı... Kaza anı kamerada

MALATYA - Malatya'da kontrolden çıkan bir otomobil, önce başka bir araca ardından site duvarına çarptı. Kazanın ardından alev alan araç paniğe yol açarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi Aydemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 BK 626 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden dönüş yapmaya çalışan 44 AEC 327 plakalı Chevrolet marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç daha sonra site duvarına çarparak alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Her iki araçta da maddi hasarın meydana geldiği kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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