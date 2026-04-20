Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Kozluca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen M.Ü. (61) idaresindeki 44 PD 765 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan H.Ü. (52) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı