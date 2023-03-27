Malatya'da otomobil iş makinesi ile çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'nın Kale ilçesinde iş makinesi ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Elazığ- Malatya Karayolu Kale ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen E.A. (39 ) idaresindeki 44 EZ 424 plakalı Tofaş marka otomobil, aynı yöne ilerleyen F.A. (28) yönetimindeki iş makinesi ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA