Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Malatya'da, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, 23.15 sıralarında Malatya-Ankara kara yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan M.F.Ö. idaresindeki 44 FU 485 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki 34 GJJ 439 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammet Kayal (27) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammet Kayal kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatın kaybeden Muhammet Kayal'ın 2'nci Ordu Malatya Merkez Komutanlığında görevli askeri personel olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA