Malatya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Ömer K. idaresindeki 44 HB 593 plakalı otomobil Sürgü Mahallesi çıkışında sola manevra yapmak isterken aynı istikametten gelen Mustafa A. idaresindeki hurdaya ayrılmış motosiklet yan taraftan otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA