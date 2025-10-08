Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile çarpışan sepetli motosikletin 71 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Akçadağ ilçe merkezi Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 AB 556 plakalı otomobil ile Fehmi Maskar (71) idaresindeki sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA