Haberler

Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile çarpışan sepetli motosikletin 71 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile çarpışan sepetli motosikletin 71 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Akçadağ ilçe merkezi Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 AB 556 plakalı otomobil ile Fehmi Maskar (71) idaresindeki sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.