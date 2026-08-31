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Malatya'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Malatya'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı
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Malatya kent merkezi İnönü Caddesi'nde saat 14.45 sıralarında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü E.G. yaralandı. Kazada yola savrulan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Malatya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Y.Ç. idaresindeki 44 AIE 476 plakalı otomobil ile E.G. yönetimindeki 44 AIP 838 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü E.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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