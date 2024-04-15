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Malatya'da otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi

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Malatya'da otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1'i ağır 22 kişi yaralandı.

Kaza, 06.30 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.E.M. (54 ) idaresindeki 65 ES 817 plakalı yolcu otobüsü ile kavşakta dönüş almak isteyen Cihan M. (41) yönetimindeki 34 VT 1689 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada otobüsteki yolculardan 19 kişi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan G.M.' nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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