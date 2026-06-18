Kontrolden çıkan araç ters döndü: 2 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil devrilerek ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmet Paşa caddesi üzerinde seyir halinde olan E.A. idaresindeki 34 BY 7769 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilip ters döndü. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan E.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı