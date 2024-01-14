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Malatya'da Otobüs Kazası: 25 Yaşındaki Şahıs Yaralandı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 25 yaşındaki bir şahıs otobüse binmeye çalışırken çarptı ve yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da 25 yaşındaki bir şahıs binmeye çalıştığı otobüsün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesi Karabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakverdi sokak üzerinde binmek için otobüs bekleyen 25 yaşındaki H.K.'ya kontrolden çıkan araç çarptı. Kazada H.K. yaralanırken ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.K. hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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