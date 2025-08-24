Malatya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 20 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Dün öğle saatlerinde Doğanyol ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, hem havadan hem karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yaklaşık 20 saat süren yangının ardından soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye: Plakasını gören bir daha baktı

Erdoğan'a sürpriz hediye: Plakasını gören bir daha baktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Zengezur Koridoru için ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz

Türkiye ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.