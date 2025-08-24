Malatya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 20 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Dün öğle saatlerinde Doğanyol ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, hem havadan hem karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Yaklaşık 20 saat süren yangının ardından soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa