Malatya'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Doğanyol ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında 1 ev zarar gördü. Yaklaşık 9 saattir devam eden yangına hem havadan hem karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi. - MALATYA