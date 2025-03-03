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Malatya'da Organize Suç Örgütüne Şok Baskın: 44 Tutuklama

Malatya'da Organize Suç Örgütüne Şok Baskın: 44 Tutuklama
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Malatya'da 6 ay süren takip sonucunda organize suç örgütüne düzenlenen operasyonla 47 şüpheli gözaltına alındı, 44'ü tutuklandı. Suç örgütü kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı gibi 30 farklı suça karışmış.

Malatya'da 6 ay süren takip sonucunda büyük birçok suça karışan örgüte darbe vuruldu. Elebaşının yurt dışında firari olduğu suç örgütünde gözaltına alınan 47 şüpheliden 44'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'da organize suç örgütüne yönelik yapılan geniş çaplı operasyon kapsamında 47 şüpheli gözaltına alındı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, 6 aydır süren fiziki ve teknik takip sonucunda 24 Şubat 2025'te harekete geçildi. 50 hedef şahsa yönelik 40 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, suç örgütünün lideri S.A.'nın yurt dışında firari olduğu tespit edilirken, 2 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Yapılan soruşturmalarda, suç örgütünün kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, yasa dışı silah ticareti, silahlı tehdit, yağma ve kundaklama gibi 30 farklı suça karıştığı tespit edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise şunlar ele geçirildi:

"16 adet tabanca, 9 adet tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 105 bin 591 adet uyuşturucu hap, 2 bin 800 gram metamfetamin, 280 bin TL, 500 adet tabanca fişeği, örgüte ait çok sayıda dijital materyal"

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 44'ü sorgularının ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, suç örgütlerine karşı mücadelede kararlılıklarını vurgulayarak, "Malatya'da huzur ve güvenliği sağlamak için emniyet güçlerimiz ve savcılığımız ile koordineli olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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