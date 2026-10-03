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Malatya'da operasyonda 4 bin 79 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Malatya'da operasyonda 4 bin 79 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin 79 adet sentetik ecza hap, 2 gram metamfetamin, 0,60 gram toz esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 64 fişek ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 4 ikamet, 2 şahıs, 1 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin 79 adet sentetik ecza hap, metamfetamin ve toz esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ve 64 fişek ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 4 ikamet, 2 şahıs, 1 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4 bin 79 adet sentetik ecza hapı, 2 gram metamfetamin, 0,60 gram toz esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 64 fişek ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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