Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Malatya'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 83 bin 380 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 83 bin 380 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik fiziki ve teknik takipli çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 83 bin 380 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA