Malatya'da Narkotik Operasyonu: 4 Gözaltı ve Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Malatya'da Narkotik Operasyonu: 4 Gözaltı ve Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği narkotik ve kaçakçılık operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kaçak ürünler ele geçirirken, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonunda uyuşturucu madde ve kaçak ürünler ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlıklarınca 17 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu ve kaçak malzemelere el konuldu.

Yapılan aramalarda 392 adet sentetik ecza hapı, 15 gram bonzai, 29 bin 200 adet makaron, 1 ton 270 kilogram tütün ve 25 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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