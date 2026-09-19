Malatya'da motosiklet sürücüsü kazada öldü, otomobil sürücüsü gözaltına alındı

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Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Sürgü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan M.E. yönetimindeki 44 ABN 398 plakalı Toyota marka otomobil ile A.Ş. (23) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı