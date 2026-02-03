Malatya'da tehlikeli motosiklet şovuna ağır fatura

Malatya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüleri polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanırken, yaklaşık 90 bin TL idari para cezası uygulandı.

Malatya'da bir grup motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunun belirlenmesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerce fiziki takibe alınan motosikletli grup, 'dur' ihtarına uymayarak kontrollü olarak yavaşlatılan trafikte ters yönde seyrederek can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdü. Ekiplerin ısrarlı takibi sonucunda motosiklet sürücüleri farklı noktalarda yakalandı. Yapılan denetimlerde sürücülere işledikleri ihlaller nedeniyle yaklaşık 90 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca motosiklet sürücülerinin sürücü belgelerine el konulurken, motosikletler trafikten men edildi. - MALATYA