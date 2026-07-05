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Midelerinde taşıdıkları uyuşturucuyla yakalandılar

Midelerinde taşıdıkları uyuşturucuyla yakalandılar
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Malatya'da narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 2 yabancı uyruklu şahsın midelerinden 109 kapsül metamfetamin ve 60 kapsül eroin çıkarıldı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Malatya'da midelerinde kapsüller halinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 yabancı uyruklu şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan 2 yabancı uyruklu şahsın midelerinde uyuşturucu kapsülleri bulunduğu tespit edildi. Sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen tıbbi operasyon sonucu şüphelilerin midelerinden 109 kapsül halinde 781 gram metamfetamin ile 60 kapsül halinde 473 gram eroin çıkarıldı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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