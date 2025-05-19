Malatya'da mezarlıkta silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, akraba iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.45 sıralarında Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı deprem anıtı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile bireyleri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Selçuk Uçar ile M.U. ve A.U. karşılıklı birbirlerini bıçak ve silahla yaraladı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla özel araçlarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Selçuk Uçar hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir adet bıçak ile çok sayıda boş kovan bulundu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.