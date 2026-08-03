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Malatya'da Yangın: Meyve Bahçeleri ve Üzüm Bağları Zarar Gördü

Malatya'da Yangın: Meyve Bahçeleri ve Üzüm Bağları Zarar Gördü
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi Sakaltutan mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek meyve bahçeleri ve üzüm bağlarına sıçradı. Vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale ettiği yangında çok sayıda meyve ağacı ile üzüm bağı zarar gördü; itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan yangında çok sayıda meyve ağacı ile üzüm bağı zarar gördü.

Yangın, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek meyve bahçeleri ile üzüm bağlarına sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale ederken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin olay yerine ulaşması bekleniyor.

Yangında çok sayıda meyve ağacı ile üzüm bağının zarar gördüğü öğrenilirken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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