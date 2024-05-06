Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Malatya'da, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya- Ankara karayolu Cafana Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan M.N.T. (31) idaresindeki 44 AEV 436 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan G.M.T. (27) hafif şekilde yaralandı.

Yazıhan ilçesi Karaca Mahallesi mevkii D-850 karayolu üzerinde meydana gelen diğer bir kazada ise Hekimhan istikametinden gelen Z.Ş. (49) yönetimindeki 44 ACH 829 plakalı Toyota marka araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

Her iki kazada da yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA