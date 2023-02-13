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Malatya'da Meral Akşener'e şok

3. Sayfa Haberleri

Deprem bölgesine gelerek incelemelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti sırasında halen enkaz altında yakınlarının olduğunu söyleyen depremzedeler 'Burası siyaset yeri' değil diyerek tepki gösterdi.

Deprem bölgesine gelerek incelemelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti sırasında halen enkaz altında yakınlarının olduğunu söyleyen depremzedeler 'Burası siyaset yeri' değil diyerek tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden biri olan Malatya'da enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılması için yoğun çalışmalar sürerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de bugün Malatya'ya gelerek incelemelerde bulundu. Beraberindeki partililerle birlikte Turgut Temelli Caddesi alt kavşağındaki enkaz alanına gelen Akşener, burada görevlilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İnceleme sonrası makam aracına binan Akşener'e çevrede bulunan depremzedelerden tepki gelince ortalık biranda karıştı. Akşener, hızlıca bölgeden uzaklaşırken vatandaşlar ile partililer arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri araya girerek olayları yatıştırmak için çaba sarf ederken iddiaya göre partililerden birinin depremzedelere küfür ettiği iddiası yine tartışmaları alevlendirdi.

Buranın siyaset yeri olmadığını söyleyen bazı depremzedeler, halen enkaz altında canlarının olduğunu söyleyerek devletin depremin ilk anından itibaren yanlarında olduğunu söyleyerek hiçbir yardım yapılmadığı iddialarının yalan olduğunu ifade ettiler. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meral Akşener İYİ Parti Siyaset Malatya 3. Sayfa Haberler

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