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Malatya’da kumar operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Malatya’da kumar operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
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Malatya’da polis ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda 14 bin TL suç geliri, 12 sentetik ecza hapı, 59 fişek ile çok sayıda kumar malzemesi ve kamera ele geçirildi.

Malatya'da polis ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda 14 bin TL suç geliri, 12 sentetik ecza hapı, 59 fişek ile çok sayıda kumar malzemesi ve kamera ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Malatya'da "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Battalgazi ilçesi Cezmi Kartay Caddesi bölgesinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 iş yeri, 5 dernek ve 12 şahsın üzerinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, kumar oyunu sırasında elde edildiği değerlendirilen 14 bin TL suç geliri, kumar kayıtlarının tutulduğu çok sayıda ajanda ve senet defteri, 12 sentetik ecza hapı, 59 fişek, ekiplerin denetimlerinden kurtulmak amacıyla yerleştirildiği belirlenen çok sayıda kamera ve kayıt cihazı ile kumar oynamada kullanılan çeşitli araç ve gereçler ele geçirildi.

Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken, olayla ilgili adli ve idari tahkikata başlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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