Malatya'da tır devrildi: 2 yaralı, 80 koyun telef

Malatya'da küçükbaş hayvan yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı, 80 koyun telef oldu.

Olay, Malatya-Arapgir karayolu Morhamam mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan küçükbaş hayvan yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaklaşık 80 koyun telef oldu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kasayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı