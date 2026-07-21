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Duvara çarpan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı

Duvara çarpan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir apartmanın duvarına çarptı. Kazanın ardından sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü arıyor.

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil bir apartmanın duvarına çarptı. Kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Erenler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 45 AAG 102 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartmanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü otomobili olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, sürücüye ulaşamayınca aracı çekici yardımıyla otoparka kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

yüzde yüz sarhoştur.! alkollü araç kullanmanın cezası hapis cezası olmalıdır.!

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