Malatya’da kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı
Malatya’da kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malatya'da kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, 07.30 sıralarında Akçadağ ilçesi Aktepe Mahallesi Develi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezi yönüne seyreden 44 AAD 833 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı