Malatya'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce park halindeki araca daha sonra ise bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Doğanşehir Eskiköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan R.K. (25) idaresindeki 33 AUM 009 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki 06 DVY 536 plakalı hafif ticari araca daha sonra ise bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA