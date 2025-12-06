Haberler

Malatya'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
Güncelleme:
Malatya'nın Doğanşehir Eskiköy Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, park halindeki bir araca ve bariyerlere çarparak devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce park halindeki araca daha sonra ise bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Doğanşehir Eskiköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan R.K. (25) idaresindeki 33 AUM 009 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki 06 DVY 536 plakalı hafif ticari araca daha sonra ise bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
