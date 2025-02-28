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Malatya'da Kontrolden Çıkan Araç Ters Döndü, 1 Yaralı

Malatya'da Kontrolden Çıkan Araç Ters Döndü, 1 Yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir sitenin otoparkından çıkan araç kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı ve ters döndü. Olayda 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da site çıkışı kontrolden çıkıp istinat duvarına çarparak ters dönen araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, 16.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi mevkiindeki bir sitenin otoparkından çıkan M.Y. (66) idaresindeki 44 EE 412 plakalı Peugeot marka otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpıp ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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