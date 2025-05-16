Malatya'da Kontrolden Çıkan Araç Duvara Çarptı, Yangın Çıktı

Malatya'da Kontrolden Çıkan Araç Duvara Çarptı, Yangın Çıktı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil başka bir araca çarparak site duvarına çarptı ve alev aldı. Olayda yaralanan olmadı, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Malatya'da kontrolden çıkan bir otomobil, önce başka bir araca ardından site duvarına çarptı. Kazanın ardından alev alan araç paniğe yol açarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi Aydemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 BK 626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden dönüş yapmaya çalışan 44 AEC 327 plakalı Chevrolet marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç daha sonra site duvarına çarparak alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Her iki araçta da maddi hasarın meydana geldiği kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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