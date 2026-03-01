Malatya'da konteynerde yangın

Malatya'da bir konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 15.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu mevkiinde bulunan Teknokent konteyner kentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı