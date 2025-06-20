Malatya'da Konteyner Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

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Akçadağ ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmadı ancak konteyner kullanılamaz hale geldi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir konteyner yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir konteynerde henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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