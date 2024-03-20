Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Konteyner Kentte 7 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar Şüphelisi Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da bir konteyner kentte 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da bazı basın ve sosyal medya hesaplarında yer alan " Malatya'da depremzede ailelerin barındığı bir konteyner kentte 7 yaşındaki bir kız çocuğunun ekmek almaya giderken cinsel istismara maruz kaldığı, çocuğun yoğun bakımda olduğu" iddiaları üzerine Malatya Valiliğinden kamuoyunu doğru bilgilendirme adına yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, 18 Mart günü Yeşilyurt ilçesinde bulunan İkizce-3 konteyner kentte 7 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması üzerine saat 15.49'da müracaat alındığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda çocuğun aynı gün saat 19.30 sıralarında konteyner kent içerisinde bulunduğu belirtildi. Kız çocuğunun ifadesi doğrultusunda daha önceden 4 ayrı suç kaydı bulunan A.C. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan tutuklandığının belirtildiği açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan haber içeriklerinin aksine yaşı küçük çocuğun sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yoktur ve işlemleri akabinde ailesine teslim edilmiştir. Değerli kamuoyunca bilinmelidir ki yürütülen bu soruşturma da herhangi bir aksaklığa mahal verilmeksizin tamamen mağdur yaşı küçük şahsın yüksek menfaati göz önünde tutulmuştur" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 20 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 20 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 20 Mart Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır. 7. bölüm canlı yayın izleme linki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Mart 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title