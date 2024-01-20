Malatya'da konteyner kabinine çarpan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

Malatya'da çekici üzerinde yola düşen konteyner kabinine çarpan otomobil takla atıp ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen G.Ö.D. (42) idaresindeki otomobil aynı yöne seyreden çekici de yola düşen konteyner kabine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan araç aydınlatma direğine çarparak takla atıp ters döndü. Kazada araç sürücüsü ile İ.E.D. (12) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA