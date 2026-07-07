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Malatya'da iki kişi silahla yaralandı

Malatya'da iki kişi silahla yaralandı
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Malatya'da kısa süre içinde meydana gelen iki ayrı silahlı olayda 2 kişi yaralandı. Polis, olaylar arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Malatya'da kısa aralıklarla meydana gelen iki ayrı silahlı olayda 2 kişi yaralandı.

İlk olay, saat 23.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi Canlar Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, silahla vurulan bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki bacağından yaralandığı belirlenen şahıs, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu olaydan kısa süre sonra kent merkezindeki Zapcıoğlu Caddesi üzerinde ikinci bir silahlı olay yaşandı. Bacak ve baş kısmından silahla yaralanan bir kişi yakındaki bir iş yerine sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, iki olay arasında bağlantı bulunup bulunmadığını belirlemek ve olayların şüphelilerini yakalamak amacıyla çalışma başlattı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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