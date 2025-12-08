Malatya'da kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu

Malatya'da bir süredir kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesi'nde yaşayan Hasan Yaşar'dan (81) bir süredir haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgede dron destekli geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda yaşlı adamın cansız bedeni evinin yakınındaki otluk alanda bulundu.

Hasan Yaşar'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından ilçe hastane morguna kaldırıldı. - MALATYA