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Malatya'da Kayıp Yaşlı Adam Bulundu

Malatya'da Kayıp Yaşlı Adam Bulundu
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Pütürge ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı adam, yapılan yoğun arama çalışmalarının ardından ormanlık alanda bulundu. Sağlık durumu iyi olan adam hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı adam saatler sonra bulundu.

Olay, Pütürge ilçesine bağlı Üran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınları tarafından 19.45 sıralarında kayıp ihbarında bulunan Ş.D.'nin bulunması için Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Dron, iz takip köpeği ile de geniş bir alanda arama-tarama gerçekleştiren ekipler akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen yaşlı adamı ikametine 7 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Ş.D. hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı adamın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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