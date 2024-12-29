Üye Girişi
Haberler
DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti, teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
Öcalan'ın 7 maddelik mesajında dikkat çeken Erdoğan ve Bahçeli detayı
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından çok konuşulacak paylaşım
Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum
Karar sonrası sırlarla dolu köyde dikkat çeken görüntü

Malatya'da Kayıp Genç Hakan D.'nin Cesedi Bulundu

Malatya'da Kayıp Genç Hakan D.'nin Cesedi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaybolan 24 yaşındaki Hakan D.'nin cesedi, ağır hasarlı bir binanın arkasında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da bir süredir haber alınamayan 24 yaşındaki genç ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fahri Kayahan Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binanın arka tarafında yerde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yapılan incelemelerde şahsın bir süredir kayıp olarak aranan Hakan D. (24) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Hakan D.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından çok konuşulacak paylaşım
img

Görücüye çıkardıkları uçak atmosferi yarıp uzaya çıkabiliyor
img

Dünyanın 1 numarası kot giydiği için kovuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol kulesinin 179 kişiye mezar olan uçağı 'kuş çarpmasına' karşı uyardığı ortaya çıktı
179 kişiye mezar olan yolcu uçağıyla ilgili kahreden gerçek
Herkes sadece Keita Balde'yi biliyordu: Wanda Nara'dan Icardi'yi başkalarıyla da aldattığı ortaya çıktı
Herkes sadece Balde'yi biliyordu! Wanda'dan Icardi'ye bir darbe daha
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
Görücüye çıkardıkları uçak atmosferi yarıp uzaya çıkabiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
Türkiye defalarca uyarmıştı! Sınırımızdaki 2 bölge tamamen kuşatıldı

Son Dakika Haberleri

Öcalan ne dedi? Teröristbaşı Abdullah Öcalan - DEM Parti görüşmesinde ne konuşuldu? Sakra filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sakra filmi ne zaman, nerede çekildi? Titanik filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Titanik filmi ne zaman, nerede çekildi? Teşkilat CANLI izle! TRT 126. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? Culpa Tuya devamı gelecek mi? Culpa Tuya 3 çıkacak mı? Selami Karaibrahimgil neden öldü, hastalığı neydi? Selami Karaibrahimgil kimdir? Narin'in abisi neden müebbet ceza aldı, Enes Güran suçu ne? Narin'in katili kim çıktı? Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Narin'in annesi neden müebbet ceza aldı, Yüksel Güran Karar Açıklandı: 3 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Narin'in amcası neden müebbet ceza aldı, Salim Güran suçu ne? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.