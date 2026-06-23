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Aysel Yıldırım cinayetinde 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aysel Yıldırım cinayetinde 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Malatya'da 19 Mart'tan beri kayıp olan ve cinayete kurban gittiği açıklanan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cenazesi henüz bulunamayan genç kız için arama çalışmaları sürüyor.

Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olan ve cinayete kurban gittiği açıklanan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cenazesi henüz bulunamayan genç kız için belirlenen bölgelerde arama çalışmaları sürüyor.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, olayın bir numaralı şüphelisi olduğu belirtilen A.A.'nın da aralarında bulunduğu 2'si kadın 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilerek Malatya Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, cenazesine henüz ulaşılamayan Aysel Yıldırım'ın bulunması amacıyla Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi başta olmak üzere belirlenen noktalarda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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