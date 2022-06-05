Malatya'da kayıp 3 çocuk ekipleri alarma geçirdi - Haberler

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Malatya'da kayıp 3 çocuk ekipleri alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da kayıp 3 çocuk ekipleri alarma geçirdi Malatya'da 2'si kardeş 10 yaşlarında 3 çocuğun kayıp olduğu iddiası üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri alarma geçti.

Malatya'da kayıp 3 çocuk ekipleri alarma geçirdi

MALATYA - Malatya'da 2'si kardeş 10 yaşlarında 3 çocuğun kayıp olduğu iddiası üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri alarma geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda parkta bulunan 3 kayıp çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, gündüz 15.00 sıralarında meydana gelen olayda Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinden bulunan konutlarında aileleriyle birlikte yaşayan yaşları 10-12 arasında değişen 2'si kardeş 3 çocuk bölgeye yakın bir noktada bulunan dağlık alanda görüldükten sonra bir daha kendilerinden haber alınamadı. Aile yakınlarının ihbarı üzerine akşam saatlerinde bölgeye çok sayıda polis, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çocukların son görüldüğü bölge olarak belirtilen Konak Mahallesi bölgesine yoğunlaşan ekiplerin çalışmalarına Özel Hareket Polisleri de destek verdi. Çalışmalarının sürdüğü esnada kayıp çocukların eşkallerine uygun 3 çocuğunun kent merkezinde bulunan Hürriyet Parkı'nda görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçen ekipler parkta bulunan çocukların kayıp çocuklar olduğunu belirledi.

Polis ekiplerinin gözetiminde çocuk şubeye götürülen 3 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çocukların işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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