Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Kar Mağduru 5 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Malatya'da Kar Mağduru 5 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 5 kişiden biri, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolların ve tahliyelerin sürdüğü bildirildi.

MALATYA (İHA) – Malatya'da kar nedeniyle mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da, meteorolojik uyarıların ardından başlayan kar yağışı, şehirde ulaşımı etkiledi. Yoğun kar yağışının devam ettiği kentte çok sayıda araç kapanan yollarda mahsur kaldı. Yağışların ve tahliyelerin sürdüğü kentte şu ana kadar Hekimhan, Darende, Arapgir ilçelerinde çeşitli yol ve güzergahlarda araçları ile mahsur kalan 787 vatandaşın kurtarıldığını açıklayan Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya- Kayseri ile Sivas kara yolarının ulaşama kapandığını belirtti.

Vali Yavuz yaptığı açıklamada, Darende ile Hekimhan ilçe kırsalında çobanlık yaparken mahsur kalan 5 kişiye zorlu bir mücadelenin ardından ulaşıldığını, hastaneye kaldırılan 1 kişinin ise kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

 27 ilimizde eğitime kar engeli

27 ilimizde eğitime kar engeli
Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın

İçi yolcu dolu uçak, inişten sonra alev aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti? Ankara okullar tatil mi 25 Kasım? MasterChef kim elendi? 24 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi? Beşiktaş-Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi? Arda Güler Leganes-Real Madrid maçında oynayacak mı? LEGANES-REAL MADRID MAÇI İZLE! Leganes-Real Madrid maçı HD, şifresiz izleme linki (S SPORT frekans bilgileri) Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.