Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Kamyonet ile Otomobilin Karıştığı Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dilek yolu üzerinde seyir halinde olan B.T. idaresindeki 44 MA 0988 plakalı araç ile A.M. yönetimindeki 44 AFE 382 plakalı araç çarpıştı. Kazada, A.M., Y.E. ve Y.M. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilyurt Malatya trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı

BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı

 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Bakmadan Geçme

Yeni Hamas lideri kim oldu? Haniye'nin ölümü sonrası Hamas'ın yeni lideri kim oldu, Haniye'nin yerine kim geçti? YouTube çöktü mü? Problem mi var? Bugün 31 Temmuz YouTube sorun mu var? YouTube öne çıkanlar gözükmüyor! YouTube'da sorun mu var? İzmir yangın mı çıktı? SON DAKİKA İzmir URLA yangın söndü mü? Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda? Liverpool Arsenal maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Süper Lig yeni kupası nasıl, 2024-25 şampiyonluk kupası görseli ve detayları! S Sport Plus CANLI izle! (MİLAN-REAL MADRİD) S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Haniye nasıl öldü, kim öldürdü? Haniye'ye kim suikast yaptı, neden öldürüldü? Fenerbahçe Lille ilk maç ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe Lille ilk maç kimin stadında, İstanbul'da mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Temmuz Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Haniye kimdir? İsmail Haniye nereli, kaç yaşında öldürüldü? 1 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef 17. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz ana kadroya kim girdi? 1 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Maltepe, Şişli 1 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi!
Suikastın düzenlendiği anlarda Netanyahu Savunma Bakanlığı'ndaymış

Suikastın düzenlendiği anlarda Netanyahu Savunma Bakanlığı'ndaymış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title