Malatya'da kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dilek yolu üzerinde seyir halinde olan B.T. idaresindeki 44 MA 0988 plakalı araç ile A.M. yönetimindeki 44 AFE 382 plakalı araç çarpıştı. Kazada, A.M., Y.E. ve Y.M. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA