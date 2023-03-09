Malatya'da kamyon şarampole uçtu: 7 ölü 3. Sayfa Haberleri Malatya'da kayısı yüklü kamyonun şarampole uçtuğu kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Malatya'da kayısı yüklü kamyonun şarampole uçtuğu kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 19.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi Yukarıulupınar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Darende istikametine seyir halinde olan Fikret Z. (37) idaresindeki 44 ADN 977 plakalı kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Darende Malatya 3. Sayfa Haberler

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