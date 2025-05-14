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Malatya'da Kamyon-Motosiklet Çarpışması: Bir Yaralı

Malatya'da Kamyon-Motosiklet Çarpışması: Bir Yaralı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kamyonun U dönüşü yaptığı sırada motosikletle çarpıştı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonla motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Doğanşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Ramazan S. (36) idaresindeki 44 ACM 922 plakalı kamyon, D850 karayolunun 38. kilometresinde U dönüşü yapmak isterken, Malatya istikametinden Adıyaman yönüne seyreden Barış G.'nin (51) kullandığı 44 AHL 134 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun dönüş yaptığı sırada hızla gelen motosikletin araca çarptığı anlar yer aldı.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, adli incelemelerin tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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