Malatya'da Kaldırımda Kalaşnikof Mermisi Bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki kardeş kaldırımda buldukları Kalaşnikof mermisini polise bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri mermiyi incelemek üzere muhafaza altına aldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kaldırımda bulunan Kalaşnikof mermisi polisi alarma geçirdi.

Olay, saat 20.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda yürüyen iki kardeş yerde bir mermi fark etti. Kardeşler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine sevk edilen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından yapılan incelemede merminin Kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik silaha ait ve dolu olduğu belirlendi. Mermi, detaylı incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
